Стартовал седьмой полуфинал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»

Стартовал седьмой полуфинал третьего сезона всероссийского конкурса «Цифровой прорыв».

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт проекта.

За призовые места и за выход в финал будут соревноваться 155 команд. Они должны решить актуальные задачи от крупнейших компаний и государственных органов.

«В этом году мы получили уже более 43 тыс. регистраций на конкурс «Цифровой прорыв», и более 1 тыс. команд приняли участие в хакатонах. Сегодняшнее соревнование вызвало особый ажиотаж. На тематический хакатон «Транспорт и логистика» зарегистрировались 5567 человек из 61 региона России», — заявил генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Финал хакатона и презентация решений пройдут 24 октября.

Ранее сообщалось о пятом полуфинале конкурса «Цифровой прорыв — 2021» в Курске.