В Курске стартовал пятый полуфинал конкурса «Цифровой прорыв — 2021»

В Курске стартовал пятый полуфинал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв — 2021» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

Организаторы — областная администрация, областной комитет цифрового развития и связи и Юго-Западный государственный университет.

Участниками полуфинала стали 14 специалистов. В течение 48 часов они должны решить задачи цифровизации финансовой сферы.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщила, что лауреаты и участники конкурса «Лидеры России» рассказали о социальных проектах ко Дню Победы.