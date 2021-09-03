В Курске стартовал пятый полуфинал конкурса «Цифровой прорыв — 2021»

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В Курске стартовал пятый полуфинал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв — 2021» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».
В Курске стартовал пятый полуфинал конкурса «Цифровой прорыв — 2021»
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

Организаторы — областная администрация, областной комитет цифрового развития и связи и Юго-Западный государственный университет.

Участниками полуфинала стали 14 специалистов. В течение 48 часов они должны решить задачи цифровизации финансовой сферы.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщила, что лауреаты и участники конкурса «Лидеры России» рассказали о социальных проектах ко Дню Победы.

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