В Курске стартовал пятый полуфинал конкурса «Цифровой прорыв — 2021»
- Pixabay
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
Организаторы — областная администрация, областной комитет цифрового развития и связи и Юго-Западный государственный университет.
Участниками полуфинала стали 14 специалистов. В течение 48 часов они должны решить задачи цифровизации финансовой сферы.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщила, что лауреаты и участники конкурса «Лидеры России» рассказали о социальных проектах ко Дню Победы.