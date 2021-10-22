В Челябинске силовики пресекли деятельность ОПГ

В Челябинске обезвредили опасную преступную группировку, участники которой нападали на торговцев на рынках, заявили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Об этом сообщает URA.RU.

«Установлено, что задержанные совершили ряд нападений на торговцев нескольких рынков Челябинска. Людей запугивали и вымогали деньги. Члены группировки также организовывали массовые драки», — рассказали в пресс-службе.

У активных участников ОПГ при обыске нашли четыре травматических пистолета, самодельное огнестрельное оружие, боеприпасы, ножи и экстремистскую литературу.

Задержание проводилось при участии бойцов ОМОН регионального управления Росгвардии, сотрудников регионального УФСБ и ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске вынесли приговор шестерым членам организованной преступной группы, обвиняемым в грабеже и пытках.