В Челябинске силовики пресекли деятельность ОПГ
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Установлено, что задержанные совершили ряд нападений на торговцев нескольких рынков Челябинска. Людей запугивали и вымогали деньги. Члены группировки также организовывали массовые драки», — рассказали в пресс-службе.
У активных участников ОПГ при обыске нашли четыре травматических пистолета, самодельное огнестрельное оружие, боеприпасы, ножи и экстремистскую литературу.
Задержание проводилось при участии бойцов ОМОН регионального управления Росгвардии, сотрудников регионального УФСБ и ГУ МВД.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Магнитогорске вынесли приговор шестерым членам организованной преступной группы, обвиняемым в грабеже и пытках.