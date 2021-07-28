В Магнитогорске вынесли приговор обвиняемым в грабеже и пытках

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В Магнитогорске вынесли приговор шестерым членам организованной преступной группы, обвиняемым в грабеже и пытках.
В Магнитогорске вынесли приговор обвиняемым в грабеже и пытках
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области.

Трое подсудимых входили в состав организованной преступной группы, которая в 2018—2019 годах распространяла наркотики на территории ряда регионов России.

Как уточняется, они скооперировались ещё с тремя подсудимыми и «наказывали» участников ОПГ, похищавших наркотические средства, которые были предназначены для продажи.

«Все шестеро... с целью наказать провинившихся лиц причиняли им телесные повреждения», — уточнили в пресс-службе, отметив, что происходящее сопровождалось видеозаписью.

При назначении наказания учитывался ряд обстоятельств, в том числе добровольное возмещение морального вреда и признание вины.

Обвиняемые получили от трёх до 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Керчи суд вынес приговор в отношении главаря банды наркоторговцев.

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