В Магнитогорске вынесли приговор обвиняемым в грабеже и пытках
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области.
Трое подсудимых входили в состав организованной преступной группы, которая в 2018—2019 годах распространяла наркотики на территории ряда регионов России.
Как уточняется, они скооперировались ещё с тремя подсудимыми и «наказывали» участников ОПГ, похищавших наркотические средства, которые были предназначены для продажи.
«Все шестеро... с целью наказать провинившихся лиц причиняли им телесные повреждения», — уточнили в пресс-службе, отметив, что происходящее сопровождалось видеозаписью.
При назначении наказания учитывался ряд обстоятельств, в том числе добровольное возмещение морального вреда и признание вины.
Обвиняемые получили от трёх до 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Керчи суд вынес приговор в отношении главаря банды наркоторговцев.