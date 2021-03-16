В Керчи суд вынес приговор в отношении главаря банды наркоторговцев

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Керченский городской суд признал 27-летнего мужчину виновным в наркоторговле и приговорил его к семи с половиной годам колонии строгого режима. Мужчина являлся руководителем преступной группы.
В Керчи суд вынес приговор в отношении главаря банды наркоторговцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные ведомства.

«Подсудимый организовал постоянный канал поставок амфетамина, мефедрона и марихуаны, а также координировал действия участников организованной им преступной группы, выполняющих различные функции. Деятельность членов преступной группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, наркотические средства и психотропные вещества общей массой более 1,5 кг изъяты из незаконного оборота», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщала газета «Известия», в феврале полицейские задержали группу наркоторговцев в Иркутской области.

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