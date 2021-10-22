В Москве рассказали о работе частных детсадов в нерабочие дни

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Дежурные группы в нескольких частных детсадах Москвы будут работать, как и в государственных дошкольных учреждениях, во время нерабочих дней.
В Москве рассказали о работе частных детсадов в нерабочие дни
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ряд частных детсадов столицы.

Как подчеркнули в учреждениях, родителям потребуется предоставить справку о том, что они в этот период работают.

Также отмечается, что в каждом частном саду свой регламент, поэтому для уточнения данных нужно обращаться туда напрямую.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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