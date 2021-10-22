В Москве рассказали о работе частных детсадов в нерабочие дни
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ряд частных детсадов столицы.
Как подчеркнули в учреждениях, родителям потребуется предоставить справку о том, что они в этот период работают.
Также отмечается, что в каждом частном саду свой регламент, поэтому для уточнения данных нужно обращаться туда напрямую.
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