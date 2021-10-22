Спрос на медицинские маски на AliExpress вырос на 20%

В пресс-службе AliExpress рассказали, что за последние десять дней спрос на защитные средства на данной торговой площадке увеличился на 20%.

Об этом сообщает Life.ru.

«Мы наблюдаем рост интереса к средствам индивидуальной защиты в октябре, вызванный сезонными заболеваниями и объявлением новых эпидемиологических мер. Так, за последние 10 дней спрос на защитные маски с фильтрами и одноразовые маски вырос на 20% по сравнению с прошлыми 10 днями», — уточнили в «AliExpress Россия».

Ещё большей популярностью пользуются многоразовые декоративные маски — спрос на них вырос в 2,5 раза за этот же период.

Ранее URA.RU сообщало, что полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев заявил о необходимости усилить контроль за соблюдением масочного режима и других санитарных мер на Урале в связи с распространением коронавирусной инфекции.