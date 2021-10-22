«Молодёжка ОНФ» возобновила программу помощи пожилым и одиноким гражданам во время пандемии

Короткая ссылка
«Молодёжка ОНФ» возобновила во время пандемии программу помощи пожилым и одиноким гражданам, а также людям с ограничениями здоровья.
«Молодёжка ОНФ» возобновила программу помощи пожилым и одиноким гражданам во время пандемии
  • © molodezhka.onf.ru

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Мы провели оперативное совещание в режиме видеоконференции со всеми региональными координаторами. Я поручил провести мониторинг: созвониться с подшефными, главными врачами больниц — узнать, какая помощь требуется», — сказал депутат Госдумы, первый зампред комитета по молодёжной политике, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

По его словам, такие совещания будут проходить еженедельно.

Весной 2020 года в рамках акции «Мы вместе» участники «Молодёжки ОНФ» начали помогать жителям и медикам. Добровольцы доставляли продукты и лекарства на дом, подвозили врачей домой или в больницу.

Отмечается, что помощь врачам с начала пандемии и до сих пор не приостанавливалась.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Надежда Логина в беседе с «Радио 1» назвала введение нерабочих дней эффективной мерой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить