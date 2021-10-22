«Молодёжка ОНФ» возобновила программу помощи пожилым и одиноким гражданам во время пандемии

«Молодёжка ОНФ» возобновила во время пандемии программу помощи пожилым и одиноким гражданам, а также людям с ограничениями здоровья.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Мы провели оперативное совещание в режиме видеоконференции со всеми региональными координаторами. Я поручил провести мониторинг: созвониться с подшефными, главными врачами больниц — узнать, какая помощь требуется», — сказал депутат Госдумы, первый зампред комитета по молодёжной политике, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

По его словам, такие совещания будут проходить еженедельно.

Весной 2020 года в рамках акции «Мы вместе» участники «Молодёжки ОНФ» начали помогать жителям и медикам. Добровольцы доставляли продукты и лекарства на дом, подвозили врачей домой или в больницу.

Отмечается, что помощь врачам с начала пандемии и до сих пор не приостанавливалась.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Надежда Логина в беседе с «Радио 1» назвала введение нерабочих дней эффективной мерой.