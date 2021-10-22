ВШЭ перейдёт на дистанционное обучение с 25 октября

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Занятия и сдача сессий в Высшей школе экономики с 25 октября до конца 2021 года будут проходить дистанционно.
ВШЭ перейдёт на дистанционное обучение с 25 октября
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Отмечается, что с 25 по 29 октября в вузе вводится дистанционный режим обучения, а с 30 октября по 6 ноября — асинхронный онлайн-режим с использованием ресурсов LMS.

«С 8 ноября до конца 2021 года занятия в Вышке, в том числе сессия, будут проходить онлайн», — говорится в сообщении на сайте вуза.

Очно пройдут только занятия, которые невозможно провести в дистанционном режиме. Они будут проходить в группах до 15 человек.

Ранее стало известно, что Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова с 28 октября по 7 ноября перейдёт на работу в дистанционном режиме. 

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