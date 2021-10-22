В Саратовской области нерабочие дни продлятся с 27 октября по 7 ноября

Власти Саратовской области объявили о нерабочих днях с 27 октября по 7 ноября. Об этом сообщил глава региона Валерий Радаев. По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в области остаётся крайне напряжённой.

«Каждый день растёт количество заболевших. Поэтому в Саратовской области устанавливаются нерабочие дни с 27 октября по 7 ноября. Это необходимая мера для разрыва цепочки заболеваемости. Период нерабочих дней позволит разобщить потоки, сократить поездки, контакты с посторонними людьми», — приводит слова губернатора Валерия Радаева Telegram-канал Министерства информации и печати региона.

Как отмечала вице-премьер России Татьяна Голикова, в ряде регионов ситуация с заболеваемостью критическая.

По её словам, речь идёт о Курской области, Республике Коми, Оренбургской области, Республике Татарстан, Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Омской, Томской, Кировской и Амурской областях.