Краснов встретился с генеральным прокурором Буэнос-Айреса

В Генпрокуратуре России прошла встреча главы ведомства Игоря Краснова с генеральным прокурором автономного города Буэнос-Айрес Хуаном Батистой Махикесом.

Краснов поблагодарил Махикеса за плодотворное участие в 52-м заседании исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров и в целом за существенный вклад в деятельность этой организации.

«Думаю, вы поддержите моё мнение о том, что ассоциации необходимо сосредоточить усилия на новых вызовах и угрозах, волнующих всё мировое сообщество», — сказал генпрокурор России.

Среди новых вызовов и угроз он выделил киберпреступность. Краснов также обратил внимание на проблемы фальсификации медицинской продукции и массовой дезинформации населения, что не утрачивает актуальности в условиях пандемии COVID-19.

«Эти и многие другие транснациональные проблемы не решить в одиночку», — сказал генпрокурор России.

Он поблагодарил Махикеса за визит.

Ранее сообщалось, что Краснов провёл встречу с министром юстиции Саудовской Аравии Валидом бен Мухаммедом аль-Самаани.