В Москве с помощью исследования оценили темпы цифровизации населения

Москвичи стали чаще использовать мобильные устройства для решения повседневных задач. Соответствующий опрос провёл столичный Департамент информационных технологий.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Так, смартфоном владеет 91% совершеннолетних горожан, 78% из них пользуются мобильным банкингом, 73% совершают покупки в интернет-магазинах, 65% — бесконтактные платежи.

Для игр смартфон использует 31% респондентов, 70% опрошенных слушают на нём музыку, 79% — читают книги и новости, 58% — смотрят видео и фильмы.

«Такие исследования помогают нам оценить темпы цифровизации и понять, какими устройствами предпочитают пользоваться москвичи для разных целей», — прокомментировала данные опроса заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Ранее ведущий исследователь мобильных угроз в «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев в беседе с газетой «Известия» рассказал о причинах численного преимущества вирусов у Android перед iOS.