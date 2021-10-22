В Москве с помощью исследования оценили темпы цифровизации населения

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Москвичи стали чаще использовать мобильные устройства для решения повседневных задач. Соответствующий опрос провёл столичный Департамент информационных технологий.
В Москве с помощью исследования оценили темпы цифровизации населения
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Так, смартфоном владеет 91% совершеннолетних горожан, 78% из них пользуются мобильным банкингом, 73% совершают покупки в интернет-магазинах, 65% — бесконтактные платежи.

Для игр смартфон использует 31% респондентов, 70% опрошенных слушают на нём музыку, 79% — читают книги и новости, 58% — смотрят видео и фильмы.

«Такие исследования помогают нам оценить темпы цифровизации и понять, какими устройствами предпочитают пользоваться москвичи для разных целей», — прокомментировала данные опроса заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Ранее ведущий исследователь мобильных угроз в «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев в беседе с газетой «Известия» рассказал о причинах численного преимущества вирусов у Android перед iOS.

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