Зубцы на стене Московского Кремля получили частичные повреждения из-за ветра

В Москве произошло частичное обрушение зубцов на стене Кремля и строительных лесов из-за сильного ветра.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны Дениса Симонова.

По его словам, на участке стены от Спасской до Сенатской башни проводятся работы по реставрации. На время сильного ветра их приостанавливали.

Симонов подчеркнул, что никто не пострадал.

Ранее ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о ветре до 20 м/с до вечера 22 октября.