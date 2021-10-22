Аналитики заявили о росте среднего чека за перелёт по России в преддверии нерабочих дней

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В аналитическом центре сервиса Туту.ру заявили, что средний чек за перелёт по России вырос на 8,6% после решения властей ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.
Аналитики заявили о росте среднего чека за перелёт по России в преддверии нерабочих дней
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Так, при оформлении билета с 11 по 19 октября пассажиры платили в среднем 6350 рублей за перелёт в одну сторону на период с 29 октября по 7 ноября.

Однако при оформлении билета на те же даты 20—21 октября он подорожал до 6897 рублей.

Средние чеки по ряду популярных направлений выросли ещё более существенно. В частности, перелёт в Симферополь в нерабочие дни подорожал на 26%, в Санкт-Петербург — на 29%, в Екатеринбург — на 21%, в Сочи и Калининград — на 12%.

По данным Туту.ру, спрос на перелёты по России с 29 октября по 7 ноября вырос в полтора раза после объявления о нерабочих днях.

Ранее в сервисе Travelata.ru заявили о росте спроса на путёвки в нерабочие дни на 60%.

Директор сети турагентств Николай Мельник в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с ценами на курортах.

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