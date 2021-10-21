В турсервисе заявили о росте спроса на путёвки в нерабочие дни

В сервисе Travelata.ru заявили о росте спроса на путёвки в нерабочие дни на 60%.

Об этом сообщает газета «Известия».

По данным сервиса, около 30% россиян отправляются в путешествие с детьми, так как у многих школьников на первую неделю ноября выпадают каникулы.

Наибольшей популярностью пользуется Турция. Бронируют в основном пятизвёздочные отели сроком на семь-восемь дней.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.