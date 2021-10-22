Собянин рассказал о падении доходов ресторанов летом из-за QR-кодов

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Введение QR-кодов летом привело к падению доходов ресторанов от 20 до 80%, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что ограничительные меры необходимо вводить точечно.
Собянин рассказал о падении доходов ресторанов летом из-за QR-кодов
  • Reuters

«По Москве мы видели, летом, когда вводили QR-коды, падение доходов бизнеса составляло от 20 до 80%, в среднем 36% с учётом работы летних веранд», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

В перспективе это принесло огромные убытки для бизнеса, пояснил мэр.

Ограничительные меры необходимо вводить «дозированно, спокойно и с учётом мощной экономической поддержки этих секторов экономики», заключил Собянин.

Ранее представитель первого вице-премьера России Андрея Белоусова назвал отрасли малого и среднего бизнеса, предприятия которых получат выплаты в размере одного МРОТ на работника.

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