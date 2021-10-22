Названы отрасли, которые получат выплаты в размере одного МРОТ на сотрудника

Представитель первого вице-премьера России Андрея Белоусова назвал отрасли малого и среднего бизнеса, предприятия которых получат выплаты в размере одного МРОТ на работника.

«Предприятия МСП, которые работают в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других, смогут подать заявления на безвозмездный грант уже с 1 ноября 2021 года», — приводит слова представителя Белоусова РИА Новости.

Уточняется, что приём заявок продлится до 15 декабря 2021 года.

«Размер гранта будет определяться в зависимости от количества работников — в расчёте «один МРОТ на одного занятого», включая самого индивидуального предпринимателя», — пояснил представитель вице-премьера.

Ранее Андрей Белоусов на совещании с президентом Владимиром Путиным и членами кабмина предложил выплаты бизнесу из пострадавших отраслей по одному МРОТ на занятого.