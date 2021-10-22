В Минэнерго рассказали о ситуации с электроснабжением в регионах из-за непогоды

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Специалисты в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах переведены в режим повышенной готовности из-за ситуации с неблагоприятными погодными условиями. Об этом заявил замглавы Минэнерго России Евгений Грабчак.
В Минэнерго рассказали о ситуации с электроснабжением в регионах из-за непогоды
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«В повышенный режим готовности переведены энергетики Центрального, Северо-Западного и Уральского федеральных округов. В связи с неблагоприятными погодными явлениями, фиксирующимися в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, наблюдается массовое ограничение энергоснабжения у потребителей», — заявил он в видеообращении, опубликованном в Telegram министерства.

Грабчак отметил, что на данный момент без электричества остаются более 6 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Москве произошло частичное обрушение зубцов на стене Кремля и строительных лесов из-за сильного ветра.

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