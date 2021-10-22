Экипаж подлодки Черноморского флота провёл учения
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Экипаж отработал действия по поиску и уничтожению надводных кораблей условного противника, срочному погружению на различные глубины, управлению подводным кораблём.
Отработка ракетного удара проводилась в рамках масштабных командно-штабных учений. В них приняли участие 8 тыс. военнослужащих, было задействовано более 40 кораблей и 350 единиц техники.
Как ранее сообщало ФАН, в Приморском крае морпехи Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали тактики защиты побережья от условного противника с моря.