Экипаж подлодки Черноморского флота провёл учения

Экипаж подводной лодки Черноморского флота «Великий Новгород» отработал нанесение ракетного удара по кораблям условного противника.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Экипаж отработал действия по поиску и уничтожению надводных кораблей условного противника, срочному погружению на различные глубины, управлению подводным кораблём.

Отработка ракетного удара проводилась в рамках масштабных командно-штабных учений. В них приняли участие 8 тыс. военнослужащих, было задействовано более 40 кораблей и 350 единиц техники.

Как ранее сообщало ФАН, в Приморском крае морпехи Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали тактики защиты побережья от условного противника с моря.