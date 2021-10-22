В Челябинской области закроют пункты вакцинации в торговых центрах

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В Челябинской области прекратят свою работу пункты вакцинации от COVID-19 в торгово-развлекательных комплексах (ТРК). Об этом на брифинге заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.
В Челябинской области закроют пункты вакцинации в торговых центрах
  • ©commons.wikimedia.org

Закрытие связано с введением в регионе обязательных QR-кодов для посещения таких центров.

Учитывая это, непривитые граждане просто не смогут попасть на территорию комплексов для того, чтобы сделать прививку, пишет URA.RU.

«Алгоритм пропуска по QR-кодам в ТРК сейчас находится в стадии проработки, в том числе с участием руководства ТРК. Справки в любом случае приниматься не будут — эти бумаги слишком легко достать... С момента введения такого пропускного режима в ТРК прекратят работу мобильные пункты вакцинации», — объяснила Гехт.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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