В Челябинской области закроют пункты вакцинации в торговых центрах
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Закрытие связано с введением в регионе обязательных QR-кодов для посещения таких центров.
Учитывая это, непривитые граждане просто не смогут попасть на территорию комплексов для того, чтобы сделать прививку, пишет URA.RU.
«Алгоритм пропуска по QR-кодам в ТРК сейчас находится в стадии проработки, в том числе с участием руководства ТРК. Справки в любом случае приниматься не будут — эти бумаги слишком легко достать... С момента введения такого пропускного режима в ТРК прекратят работу мобильные пункты вакцинации», — объяснила Гехт.
Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.