В Челябинской области закроют пункты вакцинации в торговых центрах

В Челябинской области прекратят свою работу пункты вакцинации от COVID-19 в торгово-развлекательных комплексах (ТРК). Об этом на брифинге заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Закрытие связано с введением в регионе обязательных QR-кодов для посещения таких центров.

Учитывая это, непривитые граждане просто не смогут попасть на территорию комплексов для того, чтобы сделать прививку, пишет URA.RU.

«Алгоритм пропуска по QR-кодам в ТРК сейчас находится в стадии проработки, в том числе с участием руководства ТРК. Справки в любом случае приниматься не будут — эти бумаги слишком легко достать... С момента введения такого пропускного режима в ТРК прекратят работу мобильные пункты вакцинации», — объяснила Гехт.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.