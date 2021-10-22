Тренер прокомментировал инцидент со своим учеником и медведем в Тюменской области

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Тренер Дмитрий Косенко прокомментировал инцидент с участием своего ученика Ильи Медведева в Тюменской области.
Тренер прокомментировал инцидент со своим учеником и медведем в Тюменской области
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru он усомнился, что подвергшиеся нападению хищника на самом деле занимались браконьерством.

«Я разговаривал с третьим из мужчин, который жив остался. Я послушал его и понял: идти с такими ружьями на медведя — это просто нонсенс. Я здесь с охотниками нашими разговаривал, у нас люди тут неделями готовятся, понимаете, карабины, автоматы, ещё что-то, собаки — это очень сложный подготовительный процесс. Там надо, чтобы люди были обученные», — сказал Косенко.

Он утверждает, что у мужчин в лесу был небольшой дом, куда они приезжали зимой на рыбалку. Оттуда они тогда и возвращались.

Третий выживший рассказал тренеру, что вытаскивал лодку, когда услышал крики и выстрелы.

Ранее сообщалось, что 19 октября в Уватском районе медведь внезапно напал на трёх мужчин — 41 года, 48 и 23 лет, которые возвращались с рыбалки через лесной массив. Один мужчина погиб.

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