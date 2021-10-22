Власти Псковской области не исключают введение локдауна в регионе
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- РИА Новости
«Либо регион справится и преодолеет пик заболеваемости к середине ноября, либо столкнется с необходимостью вводить локдаун», — говорится в сообщении.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников добавил, что ограничений можно избежать при высоких темпах вакцинации.
«Давайте наберёмся терпения, будем дисциплинированными, в эти две недели переломим ход распространения инфекции и будем постепенно возвращаться к привычной жизни», — призвал глава региона.
Ранее стало известно, что в Ивановской области введут дополнительные меры в связи с коронавирусом.