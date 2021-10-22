Власти Псковской области не исключают введение локдауна в регионе

Не исключено введение локдауна в Псковской области в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

«Либо регион справится и преодолеет пик заболеваемости к середине ноября, либо столкнется с необходимостью вводить локдаун», — говорится в сообщении.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников добавил, что ограничений можно избежать при высоких темпах вакцинации.

«Давайте наберёмся терпения, будем дисциплинированными, в эти две недели переломим ход распространения инфекции и будем постепенно возвращаться к привычной жизни», — призвал глава региона.

Ранее стало известно, что в Ивановской области введут дополнительные меры в связи с коронавирусом.