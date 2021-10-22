Власти Рязанской области выплатят семьям погибших при пожаре на заводе по 1 млн рублей
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- РИА Новости
«Один миллион будет выплачен семьям погибших: в круг семьи входят супруг, родители, дети», — приводит ТАСС слова министра.
В случае нанесения тяжкого вреда здоровью выплата составит 400 тыс. рублей, среднего — 200 тыс. рублей.
По информации ТАСС, на месте пожара на заводе в Рязанской области нашли тела 15 погибших.
Всего в момент инцидента в цехе находились 17 человек.
Ранее стало известно, что врио главы МЧС Чуприян вылетает в Рязанскую область, где произошёл пожар в пороховом цеху.