Власти Рязанской области выплатят семьям погибших при пожаре на заводе по 1 млн рублей

Министр труда и социальной защиты населения региона Валерий Емец заявил, что семьи погибших при взрыве в пороховом цеху в Рязанской области получат по 1 млн рублей.

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РИА Новости

«Один миллион будет выплачен семьям погибших: в круг семьи входят супруг, родители, дети», — приводит ТАСС слова министра. В случае нанесения тяжкого вреда здоровью выплата составит 400 тыс. рублей, среднего — 200 тыс. рублей. По информации ТАСС, на месте пожара на заводе в Рязанской области нашли тела 15 погибших. Всего в момент инцидента в цехе находились 17 человек. Ранее стало известно, что врио главы МЧС Чуприян вылетает в Рязанскую область, где произошёл пожар в пороховом цеху.