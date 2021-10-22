Путин назвал отношения между Россией и Израилем уникальными

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом отметил, что между странами сложились уникальные отношения.

«Можно сказать, что ваш визит приурочен к 30-летию восстановления дипломатических отношений. За это время между Россией и Израилем сложились в известной степени даже уникальные отношения», — приводит слова президента ТАСС.

Российский лидер также выразил надежду, что правительство Израиля будет проводить политику преемственности, «несмотря на внутриполитические баталии».

Ранее сообщалось, что Россия, Израиль и США намерены провести встречу глав советов безопасности, чтобы обсудить ситуацию вокруг Сирии и Ирана.