Россияне старше 45 лет рассказали о своих профессиональных предпочтениях
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- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
В целом по России соискатели рабочих специальностей старше 45 предпочитают вакансии администратора со средней зарплатой 23 950 рублей, менеджера (30 100) и кассира (21 800).
Примерно 51% сотрудников работают в режиме частичной занятости.
При этом около 78% опрошенных россиян уверены, что люди старше 45 лет сталкиваются с трудностями при трудоустройстве. Так, среди основных причин возникновения таких ситуаций 62% сослались на возраст.
Ранее HR-директор технологической образовательной компании для предпринимателей «Like Центр» Джамиль Сулейманов в беседе с ФАН рассказал о сложности поиска перспективных сотрудников.