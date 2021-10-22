Россияне старше 45 лет рассказали о своих профессиональных предпочтениях

Сервис «VK Работа» провёл исследование среди специалистов рабочих профессий старше 45 лет и выяснил, на какие вакансии они чаще всего откликаются.

Об этом сообщает Life.ru.

В целом по России соискатели рабочих специальностей старше 45 предпочитают вакансии администратора со средней зарплатой 23 950 рублей, менеджера (30 100) и кассира (21 800).

Примерно 51% сотрудников работают в режиме частичной занятости.

При этом около 78% опрошенных россиян уверены, что люди старше 45 лет сталкиваются с трудностями при трудоустройстве. Так, среди основных причин возникновения таких ситуаций 62% сослались на возраст.

Ранее HR-директор технологической образовательной компании для предпринимателей «Like Центр» Джамиль Сулейманов в беседе с ФАН рассказал о сложности поиска перспективных сотрудников.