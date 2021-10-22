Спасатели сообщили о ликвидации открытого горения на заводе под Рязанью
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«В 09:31 на месте пожара дана ликвидация открытого горения на площади 160 квадратных метров... На месте задействовано более 170 человек и порядка 50 единиц техники», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее Интерфакс сообщал, что, по предварительным данным, семь человек погибли при пожаре на заводе в Рязанской области.
Источник ТАСС сообщил, что в результате инцидента 15 человек пострадали.