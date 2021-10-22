В Москве более 75% стационаров подключили к ЕМИАС

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К Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) подключили 49 столичных стационаров, что составляет свыше 75% от их общего количества.
В Москве более 75% стационаров подключили к ЕМИАС
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что только за последние полтора месяца к системе подключили шесть медучреждений.

Доступ к электронным медкартам пациентов, который даёт подключение к ЕМИАС, позволяет медработникам в том числе отслеживать эффективность лечения. 

Жители Москвы, в свою очередь, благодаря работе системы могут узнать в личном кабинете результаты своих анализов и диагноз. 

Ранее НСН передавала, что в Москве 95% родильных домов и перинатальных центров подключены к ЕМИАС.

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