В Москве более 75% стационаров подключили к ЕМИАС
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Отмечается, что только за последние полтора месяца к системе подключили шесть медучреждений.
Доступ к электронным медкартам пациентов, который даёт подключение к ЕМИАС, позволяет медработникам в том числе отслеживать эффективность лечения.
Жители Москвы, в свою очередь, благодаря работе системы могут узнать в личном кабинете результаты своих анализов и диагноз.
Ранее НСН передавала, что в Москве 95% родильных домов и перинатальных центров подключены к ЕМИАС.