В Москве более 75% стационаров подключили к ЕМИАС

К Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) подключили 49 столичных стационаров, что составляет свыше 75% от их общего количества.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что только за последние полтора месяца к системе подключили шесть медучреждений.

Доступ к электронным медкартам пациентов, который даёт подключение к ЕМИАС, позволяет медработникам в том числе отслеживать эффективность лечения.

Жители Москвы, в свою очередь, благодаря работе системы могут узнать в личном кабинете результаты своих анализов и диагноз.

Ранее НСН передавала, что в Москве 95% родильных домов и перинатальных центров подключены к ЕМИАС.