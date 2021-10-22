В результате ДТП в Свердловской области один человек погиб, восемь пострадали

В результате аварии с пассажирским автобусом в Свердловской области один человек погиб и ещё восемь получили травмы. Об этом говорится на сайте регионального МВД.

«По предварительным данным, водитель транспортного средства марки «Ивеко»... не справился с управлением и допустил съезд с дороги в левую сторону, где опрокинулся», — говорится в сообщении.

В результате ДТП один человек погиб, мужчину от сильного удара выбросило из салона.

Восемь человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

На месте аварии работают сотрудники полиции.

Ранее во Владимирской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом, в результате которого погибли четыре человека.