СК возбудил дело после гибели четырёх человек в ДТП с автобусом под Владимиром

Во Владимирской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщил Следственный комитет.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего на 87-м километре трассы М-7 «Волга» в Судогодском районе, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — говорится в сообщении регионального СК.

В результате аварии шесть пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

По информации следствия, водитель микроавтобуса заснул за рулём.

Председатель СК России поручил представить доклад о проведённых следственных действиях, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате.

Ранее стало известно, что в ДТП с автобусом под Владимиром погибли четыре человека.