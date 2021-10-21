СК возбудил дело после гибели четырёх человек в ДТП с автобусом под Владимиром

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Во Владимирской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщил Следственный комитет.
СК возбудил дело после гибели четырёх человек в ДТП с автобусом под Владимиром
  • РИА Новости

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего на 87-м километре трассы М-7 «Волга» в Судогодском районе, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — говорится в сообщении регионального СК. 

В результате аварии шесть пассажиров получили травмы различной степени тяжести. 

По информации следствия, водитель микроавтобуса заснул за рулём. 

Председатель СК России поручил представить доклад о проведённых следственных действиях, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате.

Ранее стало известно, что в ДТП с автобусом под Владимиром погибли четыре человека.

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