В ДТП с автобусом под Владимиром погибли четыре человека

В результате столкновения автобуса и грузовика на трассе во Владимирской области погибли четыре человека, ещё шестеро пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

«По предварительной информации, автобус Mercedes, следуя в сторону Нижнего Новгорода, допустил столкновение со стоящим на обочине большегрузом Scania. По состоянию на 05:00 известно о четырёх погибших и шести пострадавших», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ДТП произошло на 187-м км автодороги М7 «Волга» в Судогодском районе Владимирской области.

Ранее стало известно, что в результате столкновения грузовика и двух легковых автомобилей в Ставропольском крае пострадали шесть человек.