Губернатор Алтайского края рассказал о планах ввести систему QR-кодов в регионе

Указ о введении в Алтайском крае режима QR-кодов при посещении объектов с массовым пребыванием людей начнёт действовать с конца октября или начала ноября.

«Необходимо ужесточить контроль за исполнением уже существующих мер. Кроме того, мы будем выходить на то, что будет введено QR-кодирование», — сообщил ТАСС губернатор региона Виктор Томенко.

По его словам, эпидемиологическая ситуация «очень тяжёлая, напряжённая».

Он добавил, что темпы вакцинации очень замедлились.

Ранее власти Магаданской области сообщили, что с 30 октября в регионе вводят QR-коды в связи с распространением коронавируса.