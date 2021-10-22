В Магаданской области с 30 октября вводят QR-коды

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Власти Магаданской области с 30 октября вводят QR-коды в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщил Telegram-канал правительства региона «Пул-49».

«С 30 октября в Магаданской области вводят QR-коды. Электронный сертификат о вакцинации от COVID-19 или перенесенной болезни, а также справку о наличии противопоказаний придется предъявлять при посещении: массовых мероприятий, проводимых в помещениях или на открытом воздухе, с участием более 50 человек; гостиниц и прочих мест для временного проживания», — говорится в сообщении.

QR-коды также понадобятся в ресторанах, кафе барах, на танцевальных площадках, в театрах, библиотеках, архивах, в спортивных объектах и в массажных салонах.

Ранее сообщалось, что в Калужской области с 15 декабря введут QR-коды для посещения ряда мест.

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