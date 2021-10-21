В Калужской области с 15 декабря введут QR-коды для посещения ряда мест
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- РИА Новости
«Мы даём всем время привиться, но с 15 декабря посещение всех культурных, спортивных учреждений, предприятий общепита возможно только при предъявлении QR-кодов», — заявил Шапша.
По его словам, некоторые ограничения начнут действовать в регионе уже с 22 октября.
В частности, вводится обязательная самоизоляция для всех непривитых граждан старше 60 лет и приостанавливается проведение массовых мероприятий.
Ранее сообщалось, что в Кировской области в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией с 25 октября введут систему QR-кодов для посещения ряда мест.