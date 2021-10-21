В Кировской области введут систему QR-кодов для посещения ряда мест

Короткая ссылка
В Кировской области в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией с 25 октября введут систему QR-кодов для посещения ряда мест.
В Кировской области введут систему QR-кодов для посещения ряда мест
  • © Станислав Шаклеин
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

«Это салоны красоты, парикмахерские, косметические, массажные салоны, спа-салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, гостиницы и иные объекты, в которых оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие клиента», — заявили региональные власти. 

Также QR-коды потребуются для входа в ночные клубы, кафе, рестораны, на фуд-корты, в кинотеатры, бассейны и детские игровые комнаты.

Ранее сообщалось, что в Брянской области с 15 ноября в ряде учреждений введут систему QR-кодов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить