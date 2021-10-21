В Кировской области введут систему QR-кодов для посещения ряда мест

В Кировской области в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией с 25 октября введут систему QR-кодов для посещения ряда мест.

Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

«Это салоны красоты, парикмахерские, косметические, массажные салоны, спа-салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, гостиницы и иные объекты, в которых оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие клиента», — заявили региональные власти.

Также QR-коды потребуются для входа в ночные клубы, кафе, рестораны, на фуд-корты, в кинотеатры, бассейны и детские игровые комнаты.

Ранее сообщалось, что в Брянской области с 15 ноября в ряде учреждений введут систему QR-кодов.