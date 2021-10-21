В Брянской области с 15 ноября в ряде учреждений введут систему QR-кодов

Короткая ссылка
Власти Брянской области с 15 ноября вводят систему QR-кодов для посещения ряда заведений, в частности кинотеатров, театров, предприятий общественного питания, торговых центров, а также спортивных мероприятий.
В Брянской области с 15 ноября в ряде учреждений введут систему QR-кодов
  • © Владимир Горовых
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Брянской области.

Уточняется, что альтернативой QR-коду может стать физический сертификат о вакцинации, справка о перенесённом коронавирусе или ПЦР-тест.

«С 15 ноября допуск посетителей (за исключением лиц, не достигших 18 лет) в следующие объекты будет осуществляться только при наличии QR-кода, сертификата либо справки о вакцинации, либо справки о перенесённой коронавирусной инфекции, либо ПЦР-теста: объекты, в которых оказывается творческая деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений, демонстрации кинофильмов, в организации общественного питания, в торговые и торгово-развлекательные центры», — отмечается в заявлении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в городах-курортах региона с 30 октября по 7 ноября вводится система QR-кодов для посещения кафе и ресторанов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить