В Брянской области с 15 ноября в ряде учреждений введут систему QR-кодов

Власти Брянской области с 15 ноября вводят систему QR-кодов для посещения ряда заведений, в частности кинотеатров, театров, предприятий общественного питания, торговых центров, а также спортивных мероприятий.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Брянской области.

Уточняется, что альтернативой QR-коду может стать физический сертификат о вакцинации, справка о перенесённом коронавирусе или ПЦР-тест.

«С 15 ноября допуск посетителей (за исключением лиц, не достигших 18 лет) в следующие объекты будет осуществляться только при наличии QR-кода, сертификата либо справки о вакцинации, либо справки о перенесённой коронавирусной инфекции, либо ПЦР-теста: объекты, в которых оказывается творческая деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений, демонстрации кинофильмов, в организации общественного питания, в торговые и торгово-развлекательные центры», — отмечается в заявлении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в городах-курортах региона с 30 октября по 7 ноября вводится система QR-кодов для посещения кафе и ресторанов.