В Роспотребнадзоре связали уровень смертности от коронавируса с поздним обращением к врачу

Высокая смертность от новой коронавирусной инфекции в России в основном обусловлена поздним обращением пациентов за медицинской помощью и несвоевременным началом терапии.

Такое мнение в беседе с ТАСС выразила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Смертность от COVID-19 в основном связана с поздним обращением за медицинской помощью, поздним началом правильной терапии, когда развились осложнения и противовирусные препараты уже малоэффективны», — отметила она.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала регионы с критической ситуацией с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

По её словам, речь идёт о Курской области, Республике Коми, Оренбургской области, Республике Татарстан, Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Омской, Томской, Кировской и Амурской областях.