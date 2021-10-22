Сахалинские власти прокомментировали ситуацию с коронавирусом

Власти Сахалинской области прокомментировали ситуацию с коронавирусными ограничениями в регионе.

«Сахалинские власти не планируют вводить жесткие антиковидные ограничения. Региональное правительство на данном этапе не намерено внедрять систему QR-кодов для посещения общественных мест. Островные власти отказались идти по пути, который бы нанес существенный ущерб экономике и местному бизнесу», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы губернатора региона.

При этом, жителей региона старше 60 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, но не сделал прививку и не переболел, призывают соблюдать режим самоизоляции на дому.

Позднее сообщение было аннулировано по просьбе пресс-службы губернатора региона.

Ранее сообщалось, что в Калужской области с 15 декабря введут QR-коды для посещения ряда мест.