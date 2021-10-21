Виктория Боня объяснила, почему привилась от коронавируса

Короткая ссылка
Телеведущая Виктория Боня в эфире стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказала, почему сделала прививку от коронавирусной инфекции.
Виктория Боня объяснила, почему привилась от коронавируса
  • © Прекрасная Россия бу-бу-бу / youtube.com

«Почему привилась, расскажу: я работаю над одним проектом, который создаётся не здесь, а на Западе. Мне сказали, что если не будет прививки, то проект не состоится. Понимаете, мы четыре года над ним работали. И поэтому я пошла и привилась», — сказала Боня.

По словам Бони, если бы у неё был выбор, то она бы не стала прививаться, так как это её позиция.

Также Боня заявила, что привилась американской вакциной Moderna. Она уточнила, что сделала одну прививку, а вторую будет делать через пару недель.

В  июне врач-педиатр Анна Левадная в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировала вопросы телеведущей Виктории Бони о «прививках женщинам в Африке, которые повлекли за собой бесплодие».

Врач отмечала, что «на самом деле очень сложно отличить качественный источник информации от некачественного».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить