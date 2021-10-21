Виктория Боня объяснила, почему привилась от коронавируса

Телеведущая Виктория Боня в эфире стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказала, почему сделала прививку от коронавирусной инфекции.

«Почему привилась, расскажу: я работаю над одним проектом, который создаётся не здесь, а на Западе. Мне сказали, что если не будет прививки, то проект не состоится. Понимаете, мы четыре года над ним работали. И поэтому я пошла и привилась», — сказала Боня.

По словам Бони, если бы у неё был выбор, то она бы не стала прививаться, так как это её позиция.

Также Боня заявила, что привилась американской вакциной Moderna. Она уточнила, что сделала одну прививку, а вторую будет делать через пару недель.

В июне врач-педиатр Анна Левадная в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировала вопросы телеведущей Виктории Бони о «прививках женщинам в Африке, которые повлекли за собой бесплодие».

Врач отмечала, что «на самом деле очень сложно отличить качественный источник информации от некачественного».