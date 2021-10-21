Лебедев рассказал, что его «бесит» в ситуации с пандемией коронавируса

Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, что его больше всего раздражает в ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

«Больше всего в истории с COVID-19 меня бесит, что люди обвиняют государство в самых разных грехах. С одной стороны, мы видим совершенно чудовищную статистику — по 32 тыс. человек в день заболевают, с начала пандемии в России уже более 8 млн случаев заболевания коронавирусом. Это очень грустная статистика, «красные зоны» имеют свойство переполняться, нет никакой необходимости поставлять врачам лишнюю работу», — заявил он.

По его словам, коронавирус имеет очень неприятные осложнения, а те люди, которые переболели, рассказывали, что «лучше бы этого в их жизни не было, потому что им было не особенно приятно». Лебедев заявил, что, «как правило, тяжелее переносят COVID-19 те люди, которые были на спорте, на ЗОЖ, вели спортивный образ жизни».

«А ещё бесит тотальная безалаберность жителей России, которые считают, что коронавирус — это вообще выдумки, что его не существует, и что государство как-то... пытается своих граждан почему-то обязательно прогнать через шприц с уколом для того, чтобы люди какое-то проявили подчинение», — отметил он.

Лебедев подчеркнул, что система здравоохранения существует не для того, чтобы людей убивать, а для того, чтобы они прожили как можно дольше.

Он отметил, что всё, что нужно знать про вакцину, — это то, что её сделали для того, чтобы жизни спасать и продлевать, а не для того, чтобы сделать хуже.

«И те люди, которые пытаются любыми способами, как партизаны, ускользнуть от вакцинации, они делают хуже и окружающим», — заявил Лебедев.

Также эксперт по общественному здоровью, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в эфире стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» высказался о пытающихся намеренно переболеть лёгкой формой COVID-19.