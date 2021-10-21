Более 3,7 тысячи человек остались без тепла и воды в одном из районов Тувы

Более 3,7 тыс. человек остались без тепла и воды в Чеди-Хольском районе Тувы из-за аварии на водоводе.

Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

«В населённом пункте Хову-Аксы из-за износа участка водовода диаметром 426 мм произошло нарушение тепло- и водоснабжения 65 многоквартирных жилых домов», — сказал собеседник.

По его словам, в этих домах проживают более 3,7 тыс. человек.

Отмечается, что специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам.

Ранее в Петербурге более 47 тыс. человек остались без холодной воды.