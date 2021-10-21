Более 3,7 тысячи человек остались без тепла и воды в одном из районов Тувы
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- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.
«В населённом пункте Хову-Аксы из-за износа участка водовода диаметром 426 мм произошло нарушение тепло- и водоснабжения 65 многоквартирных жилых домов», — сказал собеседник.
По его словам, в этих домах проживают более 3,7 тыс. человек.
Отмечается, что специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам.
Ранее в Петербурге более 47 тыс. человек остались без холодной воды.