В Самарской области вводятся нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября

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Власти Самарской области вводят в регионе нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября включительно. Об этом заявил губернатор области Дмитрий Азаров.
В Самарской области вводятся нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«С понедельника (25 октября. — RT) вводим в регионе нерабочие дни дополнительно к тем, которые объявлены в стране с 30 октября по 7 ноября», — написал Азаров в Instagram.

По его словам, такое решение было принято после предварительного обсуждения с представителями бизнеса и общественными организациями.

Ранее губернатор региона Алексей Текслер заявил, что в Челябинской области не собираются вводить дополнительные нерабочие дни, кроме как с 30 октября по 7 ноября. 

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