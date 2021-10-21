В Самарской области вводятся нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября
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- РИА Новости
«С понедельника (25 октября. — RT) вводим в регионе нерабочие дни дополнительно к тем, которые объявлены в стране с 30 октября по 7 ноября», — написал Азаров в Instagram.
По его словам, такое решение было принято после предварительного обсуждения с представителями бизнеса и общественными организациями.
Ранее губернатор региона Алексей Текслер заявил, что в Челябинской области не собираются вводить дополнительные нерабочие дни, кроме как с 30 октября по 7 ноября.