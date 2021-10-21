В Челябинской области не собираются вводить дополнительные нерабочие дни

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В Челябинской области не собираются вводить дополнительные нерабочие дни, кроме как с 30 октября по 7 ноября. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер.
В Челябинской области не собираются вводить дополнительные нерабочие дни
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«В Челябинской области устанавливаются нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам», — приводит РИА Новости заявление Текслера.

Кроме того, с 30 октября в регионе вводится вход в торгово-развлекательные комплексы по QR-кодам.

Также с 30 октября пребывание в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха допускается при наличии у совершеннолетнего гражданина действующего QR-кода.

С 18 октября посещение массовых мероприятий в закрытых помещениях с количеством свыше 100 человек будет возможно только при предъявлении QR-кода.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала регионы с критической ситуацией с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. В их числе оказалась Челябинская область.

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