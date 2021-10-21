Прощание с журналистом Казниным состоится 23 октября

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Прощание с российским журналистом Дмитрием Казниным состоится 23 октября.
Прощание с журналистом Казниным состоится 23 октября
  • © Дмитрий Казнин
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на главу департамента радио АО «Москва Медиа» Максима Димова.

Церемония пройдёт в 11:00 на Троекуровском кладбище.

Казнин скончался в возрасте 47 лет.

В 2015 году ему диагностировали онкологическое заболевание.

Казнин работал на радиостанциях «Сити FM», «Москва FM», а также на телеканале «Дождь»*.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

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