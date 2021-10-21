Прощание с журналистом Казниным состоится 23 октября
- © Дмитрий Казнин
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на главу департамента радио АО «Москва Медиа» Максима Димова.
Церемония пройдёт в 11:00 на Троекуровском кладбище.
Казнин скончался в возрасте 47 лет.
В 2015 году ему диагностировали онкологическое заболевание.
Казнин работал на радиостанциях «Сити FM», «Москва FM», а также на телеканале «Дождь»*.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.