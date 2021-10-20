Умер российский журналист Дмитрий Казнин

Российский журналист, теле- и радиоведущий Дмитрий Казнин скончался в возрасте 47 лет.

Об этом сообщил сайт «Москва 24» со ссылкой на руководителя департамента радио АО «Москва Медиа» Максима Димова.

«Сегодня ушёл Дима Казнин, один из самых ярких журналистов, художник, муж, отец двоих детей», — сказал он.

Казнину в 2015 году диагностировали онкологическое заболевание.

Как отмечает ТАСС, Казнин работал на радиостанциях «Сити FM», «Москва FM», а также на телеканале «Дождь»*.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.