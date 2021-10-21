Иммунолог Черешнев рассказал о возможных последствиях частой ревакцинации от коронавируса

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Слишком частая ревакцинация от коронавируса может дать обратный эффект и вызвать иммунологический паралич. Такое мнение выразил президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев.
Иммунолог Черешнев рассказал о возможных последствиях частой ревакцинации от коронавируса
  • AP

По его словам, необходимо ревакцинироваться минимум через шесть месяцев.

«Чем грозит частая вакцинация? Это тоже установлено классиками... развивается иммунологический паралич», — приводит ТАСС слова иммунолога.

Черешнев подчеркнул, что «перебарщивать с ревакцинацией не стоит», и добавил, что это истощает иммунную систему, а на фоне гипериммунизации возникнет обратный эффект — разовьётся вторичный иммунодефицит.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал ход ревакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

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