Иммунолог Черешнев рассказал о возможных последствиях частой ревакцинации от коронавируса

Слишком частая ревакцинация от коронавируса может дать обратный эффект и вызвать иммунологический паралич. Такое мнение выразил президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев.

AP

По его словам, необходимо ревакцинироваться минимум через шесть месяцев. «Чем грозит частая вакцинация? Это тоже установлено классиками... развивается иммунологический паралич», — приводит ТАСС слова иммунолога. Черешнев подчеркнул, что «перебарщивать с ревакцинацией не стоит», и добавил, что это истощает иммунную систему, а на фоне гипериммунизации возникнет обратный эффект — разовьётся вторичный иммунодефицит. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал ход ревакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.