Иммунолог Черешнев рассказал о возможных последствиях частой ревакцинации от коронавируса
- AP
По его словам, необходимо ревакцинироваться минимум через шесть месяцев.
«Чем грозит частая вакцинация? Это тоже установлено классиками... развивается иммунологический паралич», — приводит ТАСС слова иммунолога.
Черешнев подчеркнул, что «перебарщивать с ревакцинацией не стоит», и добавил, что это истощает иммунную систему, а на фоне гипериммунизации возникнет обратный эффект — разовьётся вторичный иммунодефицит.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал ход ревакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.