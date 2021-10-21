Нотариусы будут дежурить во всех регионах России в нерабочие дни

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В российских регионах с 30 октября по 7 ноября будут работать дежурные нотариальные конторы.
Нотариусы будут дежурить во всех регионах России в нерабочие дни
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

«Во всех регионах России будут работать дежурные нотариальные конторы, в них в полной мере соблюдаются необходимые санитарные и профилактические меры», — приводит сообщение ТАСС.

Данные о дежурных нотариальных конторах будут размещены на сайтах региональных нотариальных палат.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT сообщение, что президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.

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