Нотариусы будут дежурить во всех регионах России в нерабочие дни

В российских регионах с 30 октября по 7 ноября будут работать дежурные нотариальные конторы.

Об этом информирует пресс-служба Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

«Во всех регионах России будут работать дежурные нотариальные конторы, в них в полной мере соблюдаются необходимые санитарные и профилактические меры», — приводит сообщение ТАСС.

Данные о дежурных нотариальных конторах будут размещены на сайтах региональных нотариальных палат.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT сообщение, что президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.