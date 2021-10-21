Путин прокомментировал проблему бедности и безработицы в отстающих странах

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Российский президент Владимир Путин на выступлении в рамках пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал проблему бедности и безработицы в отстающих странах.
Путин прокомментировал проблему бедности и безработицы в отстающих странах
  • AP

По словам главы государства, проблемы бедности, безработицы, отсутствия должного медобеспечения толкают отстающие страны к ощущению отсутствия перспектив.

«Всё это остро осознаётся отстающими странами, которые теряют веру в перспективу догнать лидеров, разочарование подхлёстывает агрессию, толкает людей в ряды экстремистов», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что у людей в развивающихся странах нарастает «чувство несбывшихся ожиданий», ощущение отсутствия каких-либо жизненных перспектив не только для себя, но и для своих детей, что подталкивает их к неупорядоченной миграции.

«Это... в свою очередь, создаёт предпосылки для социального недовольства уже более благополучных государств», — добавил Путин.

Ранее Путин спрогнозировал усугубление продовольственного кризиса в мире.

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