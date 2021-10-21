Шойгу ознакомился с работой системы обмена информацией по безопасности полётов ВС России

Министр обороны России Сергей Шойгу ознакомился с работой системы обмена информацией по безопасности полётов вооружённых сил.

Система способна оперативно доводить данные об авиационных событиях и обеспечивать поддержку принятия решений руководящего состава по выявленным опасным факторам. Она создана в Службе безопасности полётов авиации ВС России и может получить статус межведомственной.

В настоящее время идёт работа по подключению к системе органов безопасности полётов федеральных органов исполнительной власти.

Планируется, что к системе подключат и Управление Вооружённых сил по регулированию деятельности государственной авиации Белоруссии.

Как рассказал министру его заместитель Тимур Иванов, система находится в полностью автономном здании в Москве.

Ранее Шойгу сообщил о выполнении планов боевой подготовки ВС на 2021 год.