Шойгу ознакомился с работой системы обмена информацией по безопасности полётов ВС России
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- РИА Новости
Система способна оперативно доводить данные об авиационных событиях и обеспечивать поддержку принятия решений руководящего состава по выявленным опасным факторам. Она создана в Службе безопасности полётов авиации ВС России и может получить статус межведомственной.
В настоящее время идёт работа по подключению к системе органов безопасности полётов федеральных органов исполнительной власти.
Планируется, что к системе подключат и Управление Вооружённых сил по регулированию деятельности государственной авиации Белоруссии.
Как рассказал министру его заместитель Тимур Иванов, система находится в полностью автономном здании в Москве.
Ранее Шойгу сообщил о выполнении планов боевой подготовки ВС на 2021 год.