Шойгу ознакомился с работой системы обмена информацией по безопасности полётов ВС России

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу ознакомился с работой системы обмена информацией по безопасности полётов вооружённых сил.
Шойгу ознакомился с работой системы обмена информацией по безопасности полётов ВС России
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Система способна оперативно доводить данные об авиационных событиях и обеспечивать поддержку принятия решений руководящего состава по выявленным опасным факторам. Она создана в Службе безопасности полётов авиации ВС России и может получить статус межведомственной.

В настоящее время идёт работа по подключению к системе органов безопасности полётов федеральных органов исполнительной власти.

Планируется, что к системе подключат и Управление Вооружённых сил по регулированию деятельности государственной авиации Белоруссии.

Как рассказал министру его заместитель Тимур Иванов, система находится в полностью автономном здании в Москве.

Ранее Шойгу сообщил о выполнении планов боевой подготовки ВС на 2021 год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить