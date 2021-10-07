Шойгу сообщил о выполнении планов боевой подготовки ВС на 2021 год

Короткая ссылка
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что планы боевой подготовки Вооружённых сил России на 2021 год полностью выполнены.
Шойгу сообщил о выполнении планов боевой подготовки ВС на 2021 год
  • РИА Новости

Об этом Шойгу сказал на заседании коллегии Минобороны.

«Планы боевой подготовки выполнены», — заявил министр.

Шойгу рассказал, что с декабря 2020 года было проведено более 4,5 тыс. тактических учений, в том числе межвидовые и двусторонние.

По словам министра, в апреле в ходе контрольной проверки на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы состоялось более 5 тыс. основных мероприятий подготовки и более 800 двусторонних учений. 

Также Шойгу напомнил, что в сентябре прошло совместное с Белоруссией стратегическое учение «Запад-2021».

Шойгу добавил, что с 1 октября в объединениях, соединениях и воинских частях начались итоговые и контрольные проверки.

«Заканчивается обустройство 89 учебных объектов на 56 полигонах, поставлено в войска свыше 1200 единиц полигонного оборудования», — отметил он.

Ранее Шойгу отметил, что учение «Запад-2021» продемонстрировало возросшую выучку войск, способность созданных межвидовых группировок двух государств эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить