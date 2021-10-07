Шойгу сообщил о выполнении планов боевой подготовки ВС на 2021 год

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что планы боевой подготовки Вооружённых сил России на 2021 год полностью выполнены.

Об этом Шойгу сказал на заседании коллегии Минобороны.

«Планы боевой подготовки выполнены», — заявил министр.

Шойгу рассказал, что с декабря 2020 года было проведено более 4,5 тыс. тактических учений, в том числе межвидовые и двусторонние.

По словам министра, в апреле в ходе контрольной проверки на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы состоялось более 5 тыс. основных мероприятий подготовки и более 800 двусторонних учений.

Также Шойгу напомнил, что в сентябре прошло совместное с Белоруссией стратегическое учение «Запад-2021».

Шойгу добавил, что с 1 октября в объединениях, соединениях и воинских частях начались итоговые и контрольные проверки.

«Заканчивается обустройство 89 учебных объектов на 56 полигонах, поставлено в войска свыше 1200 единиц полигонного оборудования», — отметил он.

Ранее Шойгу отметил, что учение «Запад-2021» продемонстрировало возросшую выучку войск, способность созданных межвидовых группировок двух государств эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности.