Шойгу сообщил о выполнении планов боевой подготовки ВС на 2021 год
- РИА Новости
Об этом Шойгу сказал на заседании коллегии Минобороны.
«Планы боевой подготовки выполнены», — заявил министр.
Шойгу рассказал, что с декабря 2020 года было проведено более 4,5 тыс. тактических учений, в том числе межвидовые и двусторонние.
По словам министра, в апреле в ходе контрольной проверки на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы состоялось более 5 тыс. основных мероприятий подготовки и более 800 двусторонних учений.
Также Шойгу напомнил, что в сентябре прошло совместное с Белоруссией стратегическое учение «Запад-2021».
Шойгу добавил, что с 1 октября в объединениях, соединениях и воинских частях начались итоговые и контрольные проверки.
«Заканчивается обустройство 89 учебных объектов на 56 полигонах, поставлено в войска свыше 1200 единиц полигонного оборудования», — отметил он.
Ранее Шойгу отметил, что учение «Запад-2021» продемонстрировало возросшую выучку войск, способность созданных межвидовых группировок двух государств эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности.