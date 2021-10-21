Путин: существующая модель капитализма исчерпала себя

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Ответственность за будущее и мировое лидерство» заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя.

«Все говорят о том, что существующая модель капитализма (а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран) исчерпала себя. В её рамках нет больше выхода из клубка всё более запутанных противоречий», — сказал Путин.

Он добавил, что «повсеместно даже в самых богатых странах и регионах неравномерное распределение материальных благ ведёт к усугубляющемуся неравенству».

По его словам, речь в первую очередь идёт о неравенстве возможностей.

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